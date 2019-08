Na nas se je s tako težavo obrnil bralec Franc, ki ima težav s ploščicami enostavno dovolj in išče novo tehnično rešitev za saniranje terase.

Tako pravi: »V prilogi Moj dom vedno rad prebiram novosti in nasvete v gradbeništvu tako glede vgradnje raznih materialov kot nasvete oziroma ideje, kako na najbolj funkcionalen način izkoristiti bivalne prostore in zunanjo ureditev naših domov. Tako imamo tudi pri nas problem z nepokrito teraso s položenimi keramičnimi ploščicami na lepilo. Na osnovni betonski plošči sta bila izdelana hidroizolacija in estrih debeline 5–6 cm, nato dvakratni premaz s hidrostopom, potem emulzija, lepilo, fugirna masa in ploščice. Vse naj bi bilo namenjeno zunanji uporabi. Po približno osmih letih so začele ploščice odstopati in sedaj po trinajstih letih so že vse odstopile od lepila. Na isti način ploščic ne bi več polagali, zato vas prosim za nasvet, ali obstaja kakšen zunanji trajni premaz estriha ali kakšen drugi v vseh ozirih obstojen in ekonomičen material, ker naša hiša stoji na skoraj 1000 metrih nad morjem.«

Strešna membrana

Na bralčevo vprašanje odgovarja Rok Karmuzel, dipl. inž. grad. iz podjetja Sika Slovenija, d. o.o. »V primeru, kot ste ga opisali, je treba pristopiti k ustrezni celoviti sanaciji oziroma obnovi terase. Kot ste navedli, vam je večina ploščic že odstopila, kar vodi omogoča neoviran vstop v konstrukcijo terase in omogoča njene dodatne poškodbe. Kot ustrezna sanacija se največkrat izkaže odstranitev vseh obstoječih slojev terase do osnovne hidroizolacije, ki je verjetno na bitumenski osnovi in je izvedena na betonski plošči. Po odstranitvi je treba narediti nove sloje sistema terase (dodatna toplotna izolacija, estrih, hidroizolacija …).

Treba je poudariti, da so ti sloji oziroma sestava terase prilagojeni in odvisni od vaših želja in zahtev ter seveda od obstoječega objekta. Podjetje Sika vam lahko ponudi številne možnosti za izvedbo sanacije. Odvisno od želje po zaključnem sloju. Ponudimo vam lahko sledeče sisteme: strešne folije Sikaplan®/Sarnafil®, hidroizolacijski sistem s Sikafloor® 405, poliuretanski hidroizolacijski premaz/lepilo SikaBond® T8, bitumenske hidroizolacijske materiale SikaBit® in polimerne bitumenske premaze Sika® Igolflex. Glede na vaše želje tako upoštevamo izbiro materialov oziroma sistema, ki bo najbolj ustrezal vašim zahtevam, in vam tako omogočimo sanacijo vaše terase z visokokakovostnimi materiali in tako omogočimo dolgo življenjsko dobo vaše nove terase.

Za pripravo ustreznega in kakovostnega predloga sanacije vam priporočamo, da se obrnete na naše podjetje in vas bo obiskal naš strokovnjak, ki bo skupaj z vami opravil ogled vaše terase ter vam pripravil ustrezen predlog pristopa k sanaciji.«