Neformalen videz živih mej postaja vse bolj priljubljen tudi pri nas, saj ob hišah in vrtovih že srečamo bolj sproščeno oblikovane. Te niso nujno obrezane tako pravilno kot zasaditve cipres, gabrov in pušpana, temveč so bolj razgibane in združujejo različne rastline. Takšne žive meje lahko še vedno predstavljajo ščit pred hrupom, vetrom, prahom ali neželenimi pogledi. Načela tako imenovanih večkulturnih živih mej teh funkcij ne izničijo, temveč zaščitno funkcijo žive meje nadgradijo.

Od majhnih do velikih

Za pravilno razumevanje večkulturnih živih mej moramo upoštevati, da žive meje niso izključno goste zasaditve, obrezane v oglato obliko. Lahko so sestavljene že iz pravih dreves ali zgolj nizkih grmovnic, razporejene so lahko v ravni črti ali pa pokrivajo večji, tudi nekaj metrov širok pas. Večkulturne žive meje se zgledujejo po naravni mejnici in gozdnem robu, v katerem najdemo preplet podrasti, grmovnic in dreves. Razgibana postavitev takšnih živih mej omogoča praktično neomejeno izbiro rastlin in enostavno širjenje žive meje z zasajevanjem novih rastlin skozi več let.

Izbira rastlin naj bo odvisna od pričakovanj glede končnega videza in višine žive meje, z upoštevanjem da živa meja nastaja več let in ni hiter proces. Na končno velikost žive meje lahko vplivamo tudi z načinom zasajevanja in obrezovanjem, seveda pa predvsem z izbiro rastlin. Nekatere drevesne vrste (na primer gaber in smreka) ob rednem obrezovanju močno zgostijo svoje veje, vseeno pa lahko sčasoma tudi te rastline zrastejo v visoko drevo, kar je lahko moteče. Zaradi specifičnega načina zasajevanja so lahko velike večkulturne žive meje glede zahtevane površine precej zahtevne, vendar jih lahko z izbiro nižjih rastlin (začimbnice, cvetlice in podobno) uporabimo tudi na majhnem prostoru, da z njimi ločimo dva dela vrta ali gredice. V naravnem okolju je vedno prisotna zelo pestra rastlinska slika, zato v njej najdejo hrano ali življenjsko okolje tudi številni koristni organizmi.