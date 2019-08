Ker sva v zadregi, kako bi čim bolje izkoristila prostor, da bi bilo vse skupaj funkcionalno, sva se odločila, da vas prosiva za pomoč. Zanima naju, kako velik naj bi bil predprostor (vhod), da bo uporaben (omara za čevlje), a da hkrati ne bi preveč zmanjšal prostora dnevne sobe. Na novo bi z drsnimi vrati naredila prehod iz kuhinje v nov dnevni prostor, kjer si želimo (veliko) garderobno omaro (tako bi razbremenila prenatrpano spalnico), trosed in dvosed (z možnostjo raztegljivega ležišča) ter omarico za TV. Upava, da nama boste lahko z nasvetom pomagali k primerni ureditvi prostora in umestitvi opreme, za kar se vam že vnaprej zahvaljujeva. Stanislava

Odgovor:

Sprememba namembnosti vaše garaže v dnevni bivalni prostor je seveda možna. Vendar vemo, da so za to potrebni določeni gradbeni posegi še pred umeščanjem opreme. Predvsem je treba prostor dobro izolirati in urediti ogrevanje – morda talno. Samo kot namig.

Drugače bo pa prostor dovolj velik za umestitev vse želene opreme. V vstopni predprostor vam predlagam, da umestite garderobne omare globine samo 40 centimetrov in omaro za čevlje ter klop za lažje obuvanje. V dnevno sobo lahko umestite kotne garderobne omare, morda z drsnimi vrati. V preostalem delu prostora postavite kotno sedežno garnituro s funkcijo izvleka sedežnega dela v ležišče. Knjižni regal s prostorom za televizijo pa lahko postavite ob nasprotno steno.

Glede na to, da ne vem, kakšni sta višina in osvetljenost prostora, vam vseeno svetujem, da uporabite svetle, sveže barve. Prostor bo prijaznejši in optično večji.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.