Kemis je zaradi odločbe gradbene inšpekcije prejšnji teden nehal dovažati odpadke svojih partnerjev na Vrhniko. Danes je Šimenc za STA pojasnil, da je del zaposlenih na rednem, že vnaprej planiranem dopustu, drugi del pa hodi na delo, saj na odvoz v tujino pripravlja odpadke, ki so bili v skladišču pred izdajo odločbe gradbene inšpekcije.

Kemis ima sicer 45 zaposlenih, kako dolgo bi trajala izpraznitev prostorov na Vrhniki, če bi bilo to potrebno, pa še ne želijo ocenjevati. »To bomo videli, ko bo potrebno,« je dejal Šimenc. Za porušitev na črno zgrajenih objektov ima časa do konca junija 2020. Če bi prišlo do tega, da bi morali to stavbo podreti, Kemisa ne bo več, opozarja Šimenc.

Direktor je ob tem že napovedal, da se bo Kemis pritožil na odločbo gradbene inšpekcije. »Pritožili se bomo; kdaj, kako in kakšna bo vsebina, pa trenutno še ne vem,« je povedal za STA.

Opozoril pa je, da bo v primeru dalj časa prekinjene dejavnosti Kemisa ta tudi izgubil kapacitete, ki jih ima sedaj zakupljene pri sežigalnicah v tujini. S tem se pojavlja vprašanje, kje bodo končali odpadki iz Slovenije.

»Kemis ima sklenjene pogodbe s tujimi odstranjevalci in če teh pogodb ne bo izpolnjeval, pripeljal teh odpadkov, jih bo dobil nekdo drug. Vemo pa, da je v tujini velik pritisk na sežigalnice, tudi iz drugih držav,« je spomnil. V Kemisu ocenjujejo, da bi druga slovenska podjetja lahko pridobila le okoli tretjino kapacitet, ki jih ima sedaj v tujini zagotovljenih njihova družba.