»Če bomo na pogovorih sklenili, da morajo letos potekati volitve, ker nacionalna skupščina ne obstaja več, potem bomo to naredili,« je po poročanju lokalnih časnikov dejal predsednik ustavodajne skupščine in podpredsednik socialistične stranke Diosdado Cabello.

Redne parlamentarne volitve bi morale potekati šele konec prihodnjega leta. Potem ko je Maduro skoraj vse državne institucije v Venezueli zapolnil s svojimi zavezniki, je parlament še zadnja utrdba opozicije.

Opozicijski voditelj Juan Guaido je posvaril, da bo Madurova vlada skušala razpisati predčasne volitve, da bi s tem razpustila parlament. »Na nezakonit način skušajo razpustiti venezuelski parlament in razpisati nove volitve,« je dejal samooklicani začasni predsednik.

Z nafto bogata Venezuela se že pet let sooča s hudo recesijo, v državi primanjkuje hrane, zdravil in drugih osnovnih potrebščin. Dodatno je država zdrsnila v politično krizo, ko se je predsednik parlamenta Guaido oklical za začasnega predsednika Venezuele in začel pozivati k ponovnim svobodnim volitvam.

Guaidoja za začasnega predsednika priznava več kot 50 držav, a se Maduro še ni uklonil pritiskom ter vztraja na oblasti.