Nauki iz opijske vojne

Iz občega zgodovinskega spomina je že davno zbledelo, da je bila Kitajska pred dvema stoletjema že najmočnejša gospodarska sila na svetu. In da je približno stoletje prej prehitela Indijo kot vodilno vsaj od začetka našega sodobnega štetja. Predindustrijske dobe seveda ne gre primerjati z industrijsko, ki je vso dotedanjo gospodarsko rast v svetu in z njo povezane prihodke na glavo prebivalca naredila pomilovanja vredne. A ob sedanji tekmi za globalni gospodarski primat med ZDA in Kitajsko, ki se trenutno odvija skozi trgovinsko vojno, velja zanemariti tudi dejstvo, da je bila industrijska revolucija tista, ki je zahodno civilizacijo postavila na današnji ekonomski piedestal. Zanemariti zato, ker ji slednjega Kitajska ne trese v lovu za zamujenim v skoraj dveh stoletjih, ampak zato, ker je v njenem spominu, za razliko od kakšnega Trumpovega, močno zasidrano »stoletno ponižanje«, za katero očitno meni, da mu je našla pravo zdravilo.