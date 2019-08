Pri osmem vprašanju, ki še kar ni zadevalo Rosenborga, je za nekaj trenutkov pomolčal. Potem je vrnil: »Se lahko usmerimo v kaj drugega?« Bilo je nekaj med retoričnim vprašanjem, prošnjo in navodilom. Ampak vsaj razumel je, zakaj se vprašanja ponavljajo. Kako (se) ne bi. Med izjavami je nad Darkom Milaničem včeraj, ko se je Maribor odpravljal v Trondheim izločit Rosenborg (prva tekma 1:3 za Norvežane) tako, da »se bo moment obrnil njim v prid«, visel velik letališki napis »odhodi«. Simbolika. V soboto, po prvi zmagi v prvenstvu, ko je padla Tabor Sežana (4:2), žvižgov pa še vedno ni bilo konec, so ga premagala čustva. Ponudil je odstop. Zakaj? »Zato, ker človek včasih reagira čustveno, ko se dela posel na tak način, kakor ga delam jaz.« Ni bil edini, ki je reagiral čustveno. Če so bili igralci, kot je rekel Blaž Vrhovec, dobro umaknjeni od vsega, je športni direktor Zlatko Zahović v nedeljo stopil trenerju v bran. V svojem slogu.

Pa ni bilo dovolj. Maribor tudi čez Sežano ni šel gladko. Dobili so že peti gol iz prekinitve na zadnjih štirih tekmah, povrhu so »češnjice« izenačile z igralcem manj in Andrej Razdrh, trener gostov, ni bil edini, ki se je vprašal, kako bi bilo pri enajst na enajst. Ker je Milanič za povrh po Rosenborgu in še pred Sežano odkrito pokritiziral igralce, je postalo, no, čustveno.

Veliko se je v Mariboru zgodilo v noči s »sobote na ponedeljek«. Milanič je najprej storil, kar ni še nikdar, vsaj ne tako naglo. Čez noč je spremenil sistem, tri namesto štirih v zadnjo vrsto v Ljudskem vrtu že dolgo nihče ni postavil, vsekakor nikoli v eri Zlatka Zahovića. Vrnil se je njegov sin Luka, zabil je z zaceljenim aduktorjem, ki ga je moral po Mariboru zdraviti še v Zagrebu in na Kitajskem. Zabil je Rudi Požeg Vancaš, da je stadion kričal »Rudi, Rudi, Rudi«, še Viole, ki so ognjevito proslavljale 30-letnico na Lentu, so ga takoj vzele za svojega.

Zahović ne bo dovolil žvižgov

»Odstop ni bil sprejet in nikoli ne bo, dokler bomo zmagovali. Odstop je bil ponujen po zmagi, ne po porazu,« je Zlatko Zahović povedal za Večer. Da je Milanič lepo rekel, kako je zmagal, pa mu žvižgajo. »Ni kriv on, krivi smo mi v klubu. Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja. Tega ne bom več dovolil. Malomeščanstva ne bo v NK Maribor! Žvižgajo tisti, ki so do mladincev igrali v klubu, potem pa niso dobili priložnosti, ker niso bili dovolj kvalitetni. Žvižga se najuspešnejšemu trenerju v zgodovini. Je to normalno? To je pokvarjenost. Ante Šimundža, največja legenda kluba, je šel, ker so ga pljunili. Če je treba, grem v 'fajt' z vsemi, samo ne z Violami, ki so ugled kluba. NK Maribor daje dodano kvaliteto mestu, ne pa TAM in 'šraufnciger'.«

Vrhovec je imel prav, da bi bila tekma pri Rosenborgu, ki naskakuje tretjo zaporedno evropsko jesen, težka v vsakem primeru. Zdaj je še precej težja. Igralo se bo še za kaj več kot evropsko jesen, več kot le proti zaostanku s prve tekme. »Doma smo imeli vse pod kontrolo, izgubili smo zaradi enega trenutka, naj se zdaj to obrne v našo smer, da zabijemo iz prve priložnosti in da se nam obrne. To potrebujemo,« je prepričan Milanič. Brezglavo ne bodo krenili, a tudi oklevali ne bodo. Tudi kadrovsko. Potrebujejo Luko Zahovića, je rekel Milanič, ki še čaka, ali bo nared tudi Andrej Kotnik, ki se je poškodoval proti Sežani.

Kaj še bo moral Maribor spremeniti? »Dati bo moral več golov,« je preprosto izdavil Blaž Vrhovec. Rosenborg taktike pač ne bo veliko spreminjal. »Saj, zakaj bi jo?« se je logično vprašal temelj vijoličaste sredine. Druge načine za prebijanje bo moral nocoj najti Maribor skozi zgoščeno postavitev, če ne želi igrati za evropsko ligo s kadrovsko bogatim Ludogorcem. »Fantje res verjamemo. Možnost je, le zabiti moramo čim prej in postali bodo nervozni. Vem, kako je, če izgubljaš 0:1, razmišljaš, kako bo, če dobiš drugi gol. Niso taka kvaliteta, da to ne bi bilo mogoče.«