Potem ko so bile v prvem dnevu svetovnega prvenstva v športnem plezanju v Hačiodžiju na Japonskem zelo uspešne Slovenke, saj so se prek kvalifikacij na balvanih v današnji polfinale uvrstile Janja Garnbret s prvim mestom, Lučka Rakovec s sedmim ter Mia Krampl in Urška Repušič z 19., so bili včeraj Slovenci precej bolj skromni. Skozi kvalifikacijsko sito je uspelo le Jerneju Kruderju s 15. mestom.

A tudi plezanje Jerneja Kruderja včeraj ni bilo na visoki ravni. Od petih balvanskih problemov je rešil dva, blizu je bil tudi v prvem balvanu, a je osvojil le tako imenovano cono, do vrha smeri pa ni splezal. Celjan že ima izkušnje z velikih tekmovanj in tudi odličje. Leta 2014 je namreč na svetovnem prvenstvu v Münchnu kot prvi Slovenec prišel do kolajne na balvanih, in sicer do srebra. Kruder tako dobro ve, kako stopnjevati formo in ne bi bilo čudno, če bi v današnjem polfinalu prikazal precej boljše plezanje.

Od preostalih treh Slovencev je bil zelo blizu polfinalu Anže Peharc. Dvajseterico najboljših je zgrešil le za eno mesto. Njegov končni dosežek je 21. mesto. Domen Škofic, ki ima višje cilje v težavnosti, je vpisal končno 27. mesto. Gregor Vezonik, ki je lani v Innsbrucku navdušil z bronom, na Japonskem ne bo ponovil ali izboljšal dosežka. Le en preplezan vrh je pomenil, da je prvenstvo sklenil na 39. mestu. Vezonik je na Japonskem nastopal le v balvanskem plezanju.