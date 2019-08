Teden dni po Cedeviti Olimpiji in teden dni pred Primorsko so košarkarji Krke včeraj začeli priprave na novo sezono. Sezono, v kateri želijo dokazati, da so bile lanske slabe predstave res le posledica nesreče s poškodbami, ki so Novomeščanom grenile življenje. Trener Simon Petrov si želi, da bi njegovo moštvo igralo hitro košarko. Nekaj, kar mu lani kljub prizadevanju ni uspelo.

Če bi se zalomila še tekma z Olimpijo v zadnjem krogu lige ABA, potem bi lahko pri Krki lani resnično govorili o katastrofalni sezoni. Novomeščani se namreč na domačih tleh niso uvrstili ne na zaključni turnir pokalnega tekmovanja ne v finale državnega prvenstva. A zmaga proti Ljubljančanom jim je prinesla obstanek v elitni jadranski konkurenci, kar je bil obliž na rane. Trener Simon Petrov je že v lanski sezoni velikokrat ponavljal, da želi hitrejšo igro, a mu tega nikakor ni uspelo vpeljati. Cilj bo tokrat lažje uresničljiv, saj so se Novomeščani po koncu sezone odrekli Juretu Laliću, Dominiku Mavri, Dinu Cincu, Timu Osolniku in Domnu Bratožu. Od lanske ekipe so tako ostali Jure Balažić, Žiga Fifolt, Dalibor Đapa, Miha Škedelj, Jakov Stipaničev, Leon Stergar, Luka Lapornik, Martin Jančar Jarc, Marko Jošilo in Paolo Marinelli. Na prvem treningu sta se jim že pridružila novinca Glenn Cosey in Ivan Ramljak, medtem ko se bo tretja okrepitev Gani Lawal soigralcem po dogovoru priključil z enotedensko zamudo.

Predvsem Glenn Cosey je igralec, ki so ga pri Krki lani pogrešali. 27-letni ameriški branilec bo v ključnih trenutkih znal odgovornost prevzeti nase in reševati zagate, kot je to počel že v sezoni 2015/16, ko je bil najboljši posameznik pri Zadru. »Zelo sem zadovoljen s sestavo ekipe, ki jo imamo. Pripeljali smo točno takšne igralce, kot sem si želel. Zato z optimizmom zremo v novo sezono. Dali bomo vse od sebe, da bo letos Krka igrala gledljivo in atraktivno košarko. Predvsem pa si želimo, da bomo uspešni. Tako v ligi ABA kot doma. V slovenskem državnem prvenstvu ciljamo na vrh, v ligi ABA pa v prvo polovico uvrščenih,« pravi Simon Petrov, ki je na klop Krke sedel ob koncu sezono 2016/17.