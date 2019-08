Domnevni napadalec bo v priporu preživel najmanj štiri tedne, od tega prva dva v popolni izolaciji, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Tako je sodišče ugodilo zahtevi tožilstva, ki je zaradi preiskave zahtevalo najdaljši možen pripor štirih tednov. Tožilci so navedli tudi možnost, da bi osumljenec vplival na dokaze, priče in morebitne pomagače.

Manshaus je po besedah njegove odvetnice Unni Fries na zaslišanju za zaprtimi vrati zahteval izpustitev na prostost. "Zavrnil je obtožbe in izkoristil pravico do molka," je povedala novinarjem po zaslišanju.

Uradno je osumljen umora svoje 17-letne polsestre in terorističnega dejanja v mošeji Al Noor v Oslu. Uradna razglasitev za osumljenca je na Norveškem korak pred uradno obtožbo. 21-letnik se je tako danes prvič pojavil v javnosti. Oblečen je bil v temna oblačila, okoli oči je imel modrice, po obrazu pa je bil popraskan. To je po navedbah AFP verjetno posledica pretepa z vernikom, ki ga je obvladal.

Manshaus je osumljen, da je v soboto vstopil v mošejo nedaleč od Osla, oborožen z več kosi orožja, in pričel streljati. V času napada so bile v mošeji Al Noor le tri osebe, eden od prisotnih vernikov je napadalca tudi obvladal. Ta vernik je bil tudi lažje ranjen. Le nekaj ur po napadu v mošeji so policisti v hiši v kraju Baerum odkrili truplo napadalčeve polsestre.