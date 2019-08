Skrajno desna Liga notranjega ministra Mattea Salvinija je ob podpori desne koalicije Naprej Italija Silvia Berlusconija in skrajno desne stranke Bratje Italije Giorgie Meloni hotela, da bi že v sredo glasovali o nezaupnici, ki jo je Liga vložila proti Contejevi vladi.

Gibanje pet zvezd, ki je v vladi z Ligo, pa je ob podpori levosredinske opozicijske Demokratske stranke temu nasprotovalo in se zavzelo za to, da bi Conte nagovoril senat 20. avgusta, saj nasprotujejo hitremu glasovanju o nezaupnici. Ker vodje poslanskih skupin niso dosegli soglasne odločitve, so za torek ob 18. uri sklicali zasedanje senata, da odloči o datumu razprave o nezaupnici. Senatorji se bodo tako morali predčasno vrniti s počitnic.

Salvini želi, da bi bilo glasovanje o nezaupnici Conteju do najkasneje 20. avgusta, tako da bi predčasne parlamentarne volitve potekale od konca oktobra, saj želi unovčiti prednost, ki jo njegova Liga uživa v javnomnenjskih anketah.

Gibanje pet zvezd, ki Ligo obtožuje izdaje, zahteva, da parlament pred volitvami potrdi drastično zmanjšanje števila poslancev za najmanj 345 od sedanjih 950.

Druge politične sile so pred volitvami predlagale oblikovanje prehodne vlade, da bi lahko potrdili omenjeno zmanjšanje števila poslancev, predvsem pa sprejeli proračun za leto 2020, ki ga mora Italija predložiti Evropski komisiji do konca septembra.