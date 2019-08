Smo poleti bolj neumni?

V poletni vročini se vse upočasni. Razvlečejo se sanjarije, sok lubenice spolzi po kopalkah, komarji pikajo, pisanje kolumne gre okorno in trudoma – verjetno je krivo to, da mi je v zadnjih tednih IQ padel za 20 točk. Po mnenju nekaterih psihologov in nevroznanstvenikov je poletni dopust namreč škodljiv za inteligenco. Ko se odklopimo, naj bi se možgani skrčili do 15 odstotkov, predvsem v frontalnem režnju, ki je odgovoren za racionalno mišljenje in (samo)nadzor. Profesor Siegfried Lehrl z Univerze v Erlangnu svari, da lahko že dva tedna poletnega počitka znižata naš IQ za 10 do 20 točk in celo spremenita našo osebnost. Po vrnitvi na delo naj bi škodljivi učinki dvotedenskih počitnic hitro izpuhteli, že v štirih dneh smo spet brihtne mravljice. Kaj pa, če počitnice trajajo dlje?