Program letošnjega Poletja na platnu in med platnicami, ki poteka na zelenici kinotečnega letnega kina na Muzejski ploščadi Metelkova, so sinoči zagnali s filmom Brez strehe in zakona nedavno umrle slovite belgijsko-francoske režiserke, fotografinje in umetnice Agnès Varda.

Ker je letos v središču pozornosti ustvarjalnost žensk znotraj filmske umetnosti, se bodo nocoj s filmskima kritikoma Ano Jurc in Igorjem Harbom pogovarjali o filmskih adaptacijah klasike Viharni vrh avtorice Emily Brönte, nato pa si ogledali filmsko priredbo omenjene knjige, pod katero se podpisuje angleška režiserka Andrea Arnold.

Jutri bo pozornost veljala življenju in delu novozelandske pisateljice Janet Frame. Najprej bodo predstavili njeno zbirko kratkih zgodb Vstopate v človeško srce, ki je izšla pri založbi LUD Literatura. O njenem življenju in delu bosta spregovorili prevajalki Julija Potrč in Tadeja Spruk. Pogovoru bo sledila projekcija filma Angel za mojo mizo, ki ga je režiserka Jane Campion posnela po avtoričinih avtobiografijah. Gre za intimen in hkrati epski, bridko prizemljeni film, zaznamovan z odlično režijo in nepozabno igro protagonistk. Film je leta 1990 prejel veliko nagrado žirije in srebrnega leva na filmskem festivalu v Benetkah.

Četrtek bo dan, ki ga namenjajo politični teoretičarki in filozofinji Hannah Arendt. Ustanoviteljica Mirovnega inštitut dr. Vlasta Jalušič bo v predavanju pred projekcijo filma Hannah Arendt režiserke Margarethe von Trotta osvetlila njeno življenje in delo ter ključne koncepte njene teorije.

Ob filmu Urše MenartNe bom več luzerka se bodo v petek pogovarjali o prekarnosti na področju literarnega ustvarjanja. Gosta bosta Aljoša Harlamov in Petra Meterc.

Sobotni večer pa bo v znamenju kampanje #jaztudi. Improvizacijska skupina Improške bo brala pričevanja žrtev spolnega nadlegovanja in nasilja v omenjeni kampanji, dogodek pa se bo nadaljeval s projekcijo filma Mustang, zgodbo o petih odraščajočih sestrah in njihovem uporu zoper patriarhalne družbene norme, ki vladajo na podeželju sodobne Turčije. V nedeljo se letni kino končuje s filmom Banda punc. Zgodba govori o odraščajočem dekletu, ki znotraj sebe in v kontekstu družbe išče svojo identiteto. Vstop na vse dogodke je brezplačen. Če bo dež, projekcije in predavanja odpadejo. im