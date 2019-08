Raziskava, ki jo je med tisoč samskimi moški naročilo podjetje Itchpet, je pokazala, da moški, ki imajo mačko in so samski (po angleško cat-chelors), ne čutijo takšnega pritiska, da bi morali iskati partnerico, kot moški, ki mačke nimajo.

Moških, ki imajo mačko, je vse več, manjši pritisk zaradi samskega staža pa jih zahvaljujoč mački čuti vsak četrti vprašani, ki se mu hišni ljubljenček zdi dober nadomestek za partnerja. 29 odstotkov vprašanih ima mačko v svoji bližini, ker je dobra družba za pogovor, medtem ko jih deset odstotkov celo trdi, da so od živali dobili podporo ob razhodu s partnerjem, polovica pa jih priznava, da jih mačke pomirjajo. Tretjina vprašanih je nakup mačke opisala celo kot najboljšo stvar, ki so jo kdaj naredili.

S prestola izrivajo psa

»Novica je udarec za človekovega najboljšega prijatelja, saj četrtina samskih moških trdi, da so mačke na dobri poti, da s prestola spodrinejo pse,« je rezultate ankete komentiral Jonny Gould, šef Itchpeta, podjetja z izdelki za male živali. »Vedno so nam govorili, da je pes človekov najboljši prijatelj. A bi rekel, da so mačke boljši spremljevalci za samske poslovneže, sploh če ti veliko potujejo zaradi dela kot jaz,« mu pritrjuje eden od vprašanih Basil Kronfil, ki je zaprisežen ljubitelj mačk. Teh namreč ni treba voditi na sprehod, prav tako v hiši opravijo malo in veliko potrebo, obenem pa ne zahtevajo toliko pozornosti kot psi. »Jasper in Max opravita svoje zunaj, ne potrebujeta dnevnih sprehodov, božam pa ju po potrebi. Ko potrebujeta božanje ali praskanje, izpustim pač vse in to naredim.«