Izdelovalci kolesarskih čelad so se doslej ukvarjali predvsem z zaščito uporabnikove glave v primeru prometne nesreče. Nekateri bolj domiselni pa so se lotili tudi konkretnejših oblikovalskih izzivov. Že pred časom smo dobili zložljive čelade, čelade iz okolju prijaznih materialov in celo napihljive čelade. Kljub vsemu pa so tudi te glavno nalogo opravljale šele, ko se je najhujše že zgodilo. Razvijalci čelade classon so se odločili narediti korak naprej in kolesarjem pomagati, da bi do nesreč prihajalo manj pogosto.

Ekipa podjetja Brooklyness si je za zgled za večjo varnost v prometu vzela sodobno avtomobilsko industrijo z vsemi naprednimi tipali in opozorilnimi sistemi, ki jih najdemo v štirikolesnikih. Ker vsega, tudi s cenovnega vidika, ni bilo smiselno tlačiti v kolesarsko napravo, so odkrili ključne pripomočke in preučili, kako jih najbolje spraviti v čelado. S tem je nastala zamisel za zaščitno pokrivalo, ki kolesarju ponuja navigacijo, mu omogoča komuniciranje s soudeleženci v prometu in ga celo opozarja, ko se mu približujejo druga vozila. Slednje so rešili s pomočjo dveh kamer, ki gledata pred kolesarja in za njega, zajete posnetke pa posredujeta posebnemu algoritmu. Ta zmore prepoznati premikajoče se avtomobile in kolesarja z utripanjem lučke na čeladi pravočasno opozori, da se v njegovem mrtvem kotu mimo njega premika potencialna nevarnost. Da opozorilna luč ne bi bila preveč moteča, lahko uporabnik njeno intenzivnost seveda prilagodi.

Poleg tega čelada z vgrajenimi tipali zazna kolesarjeve lastne gibe in jih sporoča drugim udeležencem v prometu. Če stegnete roko proti desni, začne utripati oranžna luč na desni strani čelade. Če stegnete roko proti levi, pa čelada naredi isto za to stran. Ob dnevni svetlobi se ta rešitev res ne zdi posebej koristna, je pa toliko bolj dobrodošla ponoči, ko slaba vidljivost otežuje zanašanje na komunikacijo z rokami. Še koristnejšo signalizacijo omogoča tipalo za zaznavanje pospeška. Ta ugotovi, kdaj kolesar upočasnjuje oziroma zavira, in nemudoma prižge rdečo zaviralno luč na hrbtni strani čelade.

Ker se to danes preprosto spodobi, je čelada povezana tudi z mobilnim telefonom, z njegovo pomočjo pa ponuja še nekaj drugih storitev. Med drugim tudi navigacijo. Po nastavljenem cilju na mobilnem telefonu in začetku kolesarjenja navigacija uporabnika usmerja s prižigi luči. Če sveti sprednja, moramo kolesariti naravnost. Če sveti desna, moramo zaviti v desno, če sveti leva, pa levo. Gre za zelo minimalističen pristop, ki bo večinoma deloval, pri večjem številu odcepov v zelo kratkem razmaku pa zna nastati malce zmede. Podobno se zgodi v avtomobilu, če se zanašamo zgolj na zvočna navodila. Vseeno bolje kot nič.

Poleg naštetega premore čelada tudi manj potrebne zmogljivosti. Ker sta nanjo že pritrjeni kameri, verjetno ne škodi, da ju lahko uporabimo še za kaj več kot zgolj za zaznavanje vozil. Recimo za snemanje.

Napredna čelada classon je bila velik uspeh na množičnih platformah, so pa, kot kaže, njeni razvijalci naleteli na nekaj težav v sklepu njenega razvoja. Nekateri kupci jo čakajo že več let, prvi srečneži pa naj bi jo v kratkem tudi zares dobili. Četudi se je pri izvedbi zalomilo, lahko vseeno rečemo, da je vsaj zamisel zelo zanimiva.