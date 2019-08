Čeprav se je angleško prvenstvo šele začelo, navijače Manchester Uniteda že trese nogometna mrzlica. Zanjo je zaslužna visoka zmaga njihovega kluba v uvodnem krogu proti Chelseaju. Rdeči vragi so goste iz Londona premagali s kar 4:0 in še peto leto zapored v sezono krenili zmagovito. Za kako redek dosežek gre, priča podatek, da jim je to doslej uspelo le še leta 1910, ko je svoja vrata odprl legendarni stadion Old Trafford. Nogometnim poznavalcem pri tem ni ušlo, da je bila povprečna starost igralca v Unitedovi začetni postavi le 24 let in 227 dni in je bila tako najmlajša med vsemi prvoligaši v prvem krogu tekmovanja.

»Zmago moramo pustiti za sabo. Enako bi dejal, če bi bil izid tekme drugačen. Še vedno nas čaka veliko dela,« je po tekmi dejal trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer. Norvežan je ob tem priznal, da končni rezultat ni realen pokazatelj dogajanja na igrišču, saj bi se tekma lahko končala tudi drugače, če ne bi tekmecu zadetka dvakrat preprečil okvir vrat.

Tekmo bo poskušal kar najhitreje pozabiti trener modrih Frank Lampard. Nekdanji angleški reprezentant je debitiral na klopi Chelseaja in poskrbel za kar nekaj neslavnih mejnikov. Med drugim je njegova ekipa na Old Traffordu vpisala najvišji poraz po letu 1965, sam pa je zaslužen za najslabši debi na klopi kluba po Dannyju Blanchflowerju, ki je decembra 1978 klonil proti Middlesbroughu z 2:7. Za nameček zmagovalci letošnje evropske lige zaradi visokega poraza po uvodnem krogu zasedajo mesto, ki vodi v drugo ligo, kar se jim je nazadnje primerilo pred devetnajstimi leti.

Poleg Angležev so minuli konec tedna v novo prvenstveno sezono krenili tudi francoski prvoligaški. Aktualni prvak PSG je doma s 3:0 odpravil Nimes, z enakim izidom pa je v Monaku slavil tudi Lyon. Svojo prvo tekmo je v ligue 1 v vlogi trenerja vpisal nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner. Sedemintridesetletnik je junija prevzel vodenje Amiensa in postal šele šesti tuji trener v 118-letni zgodovini kluba. Ljubljančan je s svojimi igralci gostoval pri Nici in po prejetem zadetku v 94. minuti nesrečno izgubil z 1:2. »Od takih porazov se moramo učiti. Na tekmi smo prikazali veliko dobrega, zato ne smemo imeti povešenih glav,« je povedal Luka Elsner.