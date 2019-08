Olimpija je z zmago s 3:0 v petem krogu slovenske nogometne lige na gostovanju v Velenju potrdila odlično formo in prvo mesto. »Odigrali smo popolno in zrelo tekmo ter zasluženo zmagali. Če želiš zmagovati, moraš igrati napadalno. Tri točke v Velenju imajo veliko vrednost, saj nekatere velike ekipe, kot recimo Maribor in Domžale, tega niso izkoristile. Ne bojimo se nikogar in v vsako tekmo bomo šli kot proti Rudarju,« je povedal trener Olimpije Safet Hadžić po gostovanju v Velenju, kjer bi morala biti zmaga gostov glede na prikazano še višja. Očitno je, da je izsiljena zamenjava trenerja Armina Sulejmanovića in športnega direktorja Marijana Pušnika pustila globoke posledice v moštvu Rudarja in klub pahnila v boj za obstanek.

Učne ure Vukušića iz nogometne inteligence

V igrah, ki jih prikazujejo Ljubljančani pod vodstvom trenerja Safeta Hadžića in so pravo nasprotje mučnih predstav Maribora pod Darkom Milaničem, ne uživajo le navijači Olimpije, ampak vsi oboževalci hitre, kombinatorne in všečne igre z veliko goli. Ljubljančani meljejo tekmece, ker imajo v ofenzivnem delu obilo tehničnega znanja in hitrosti. Ekipa je dobro uigrana, saj je ostalo jedro iz lanske sezone, okrepitve pa so dodana vrednost. Miral Samardžić je prinesel mirnost in zanesljivost v obrambo. Luka Menalo je postal ljubljenec navijačev, saj ima potezo več, tudi kakšno v slogu Zinedina Zidana. Skupaj z Antejem Vukušićem postaja nočna mora za vse obrambe v ligi. 28-letni Dalmatinec je prinesel novo kakovost v napad ne le glede doseganja golov, ampak demonstrira, kaj pomeni nogometna inteligenca. Izjemno dobro bere igro, zato že s svojim gibanjem razbija obrambe tekmecev in vsaka tekma je vrhunska učna ura za napadalca Olimpije na klopi Roka Kidriča in Harisa Kadrića. Do kdaj bosta trajali idila in zmagovita serija Olimpije, je odvisno od tega, kaj se bo zgodilo do konca prestopnega roka, saj se polovica ekipe spogleduje z odhodom v tujino.

Tako kot v Olimpiji je idilično tudi v taborih Aluminija in Mure. Aluminij je prvi zasledovalec Olimpije in v nedeljo ob 20.15 se v Kidričevem obeta veliki derbi vodilnih ekip. Olimpija ima najboljši napad v ligi (13 doseženih golov), Aluminij pa najboljšo obrambo (2 prejeta gola) ter močnega aduta na klopi. Trener Slobodan Grubor je bil lani jeseni član strokovnega štaba Ljubljančanov, ko je bil glavni trener Zoran Barišić. Odlika Aluminija je taktično zrela igra, kar so najbolje demonstrirali proti Bravu. V napadu imajo z Luko Štorom igralca, ki lahko zabije gol vsaki ekipi v ligi.

Mura ime vse, kar mora imeti stabilen prvoligaš: dobro selekcionirano ekipo, v kateri so zelo motivirani v Mariboru odpisani nogometaši, izjemno podporo navijačev in vrhunskega trenerja Anteja Šimundžo, ki je mojster taktičnih rešitev, kar je bilo očitno tudi ob zmagi na gostovanju v Kranju. Mura ima vse možnosti, da zavzame položaj v slovenski nogometni hierarhiji, ki je bil dolga leta rezerviran za Domžale.