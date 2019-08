Vriskanje in smeh je bilo slišati že na vhodu Tabora mladih Mojca v Dolenjskih Toplicah, tik nad osnovno šolo, v prijetnem zavetju gozda. 169 otrok se je minuli teden skozi igro, številne delavnice, športne in zabavne aktivnosti družilo na veselih angleških počitnicah, ki jih že 27. leto pripravlja novomeško Društvo prijateljev mladine Mojca. Vsako leto se od konca junija do konca avgusta zvrsti okoli 1600 otrok iz vse Slovenije in tudi tujine, starih od 4 do 15 let. Med njimi so tudi otroci, ki si sicer počitnic ne bi mogli privoščiti, pa otroci iz akcije Zveze prijateljev mladine Pomežik soncu, z veseljem medse sprejmejo tudi otroke s posebnimi potrebami, pravi vodja tabora in predsednica društva Marjeta Ferkolj Smolič, ki skupaj s tajnico društva Maryano Pangre, vodjo mentorjev Merušo Derlink in medicinsko sestro Evo Kastelic skrbi, da v taboru vse teče, kot je treba. Letošnja osrednja tematika je gasilstvo, pač v luči 150-letnice začetkov organiziranega gasilstva na Slovenskem.

Devetletni Anže Zupančič iz Kranja je na Mojčinem taboru tretjič. »Tu počnemo razne zabavne stvari, veliko je športnih aktivnosti, spuščamo se tudi po napihljivem gradu, jahamo konje, se vozimo s kanuji. Ob večerih imamo kino ali pa disko. Vsak dan vadimo gasilske pesmi, ki jih potem zapojemo zadnji dan na predstavitvi za starše. Ves program mi je zelo všeč.« Kot doda Anžetov bratranec Nejc Zupin iz Naklega, je bilo najbolj zabavno, ko so jih gasilci poškropili z vodo.

»Ves čas se kaj dogaja« Povratnik na taboru je tudi desetletni Nace Žitnik iz Trebnjega. Všeč mu je, ker se ves čas kaj zanimivega in zabavnega dogaja. »Želel bi si morda še več vožnje s kanujem, pa obisk kitajskih študentov, ki so bili tukaj z nami pred dvema letoma. Sicer pa je vse odlično, komaj čakam na hišo strahov,« je dejal Nace, potem ko je preizkusil, kako deluje gasilski ročnik, in s spretnostjo čisto pravega mladega gasilca, seveda pod budnim očesom izkušenega člana PGD Dolenjske Toplice, poškropil bližnja drevesa. Skupine, ki jih vodijo mentorji, so oblikovane glede na starost otrok, tokrat jih je bilo šestnajst, imena pa gasilski tematiki primerna, od cevarjev, hidrantkov, napadalcev do florjanov, poveljnikov, častnikov. Leja Verbič iz Škocjana svojo mentorsko vlogo na taboru letos opravlja prvič. Vzdušje je odlično, pravi. »Ogromno je različnih delavnic, ob torkih, denimo, imamo športne in zabavne delavnice, ko se otroci zvrstijo kar na šestnajstih različnih 'postajah', ob večerih pa pripravimo talente, karaoke, pogledamo kakšen film. Če je lepo vreme, gremo trikrat na teden tudi na bazen v Dolenjske Toplice.« Ker pa gre vendarle za vesele angleške počitnice, brez vsaj malo utrjevanja angleščine ne gre, pa še to seveda »opravijo« na zabaven način ter starosti in predznanju otrok primerno. Otroci pod vodstvom mentorjev rešujejo naloge v »taborskem« delovnem zvezku. »Staršem pošljemo tudi razglednice, na eni strani je fotografija skupine, na drugi pa otroci sami kaj narišejo ali napišejo. Razglednico vsak teden pošljemo tudi predsedniku vlade Marjanu Šarcu, nanjo pa otroci napišejo svoje mnenje o podnebnih spremembah. Ja, res se mu jih je nabralo že kar nekaj. Upamo, da kakšno tudi prebere,« še pravi simpatična Leja.