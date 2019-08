Prototip pametne svetilke stoji pred Telekomovim sedežem v Ljubljani, zagorska svetilka pa je prva takšna uporabna in delujoča svetilka pri nas in je tako prva slovenska komercialna uporaba rešitve za pametna mesta, ki temelji na uporabi tako imenovane tehnologije interneta stvari NB-IoT. Osrednja komunikacijska postaja, postavljena pri zdravstvenem domu, na videz spominja na bankomat, a omogoča spremljanja dejavnikov za boljše upravljanje javnih storitev, krajanom pa ponuja tudi različne uporabne informacije. Pametna svetilka spremlja informacije v zvezi z javno razsvetljavo, komunalnimi storitvami, omogoča polnjenje električnih vozil, ima pa tudi senzor za spremljanje kakovosti zraka, štetje prometa in spremljanje zasedenosti parkirišč na določeni lokaciji. »S senzorjem želimo s pomočjo lokalne skupnosti in redarske službe zagotoviti 15 brezplačnih parkirnih prostorov. Občani bodo prihod označili s parkirnim listkom za brezplačno parkiranje v času, ko bodo v zdravstvenem domu,« je na predstavitvi svetilke dejal župan Matjaž Švagan.

Krajani lahko s pomočjo pametne svetilke preverijo vremensko sliko, prijavijo škodo na javnih površinah ali podajo predloge za izboljšave in spremembe javne infrastrukture v občini Zagorje, odgovorijo pa lahko tudi na kratek vprašalnik o zadovoljstvu z razvojem v občini.