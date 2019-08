Na murskosoboškem okrožnem sodišču je potekal predobravnavni narok za 22-letnega Maria Nuždića z Jesenic, ki je v Pomurju nezakonito prevažal prebežnike in bil na koncu obsojen zaradi tihotapstva ljudi na leto dni zapora.

Narok je vodil sodnik Branko Palatin, Nuždića je zagovarjala odvetnica Maja Šiftar Benko. Prva je dobila besedo višja državna tožilka Desanka Novak, ki je obtožencu naprtila očitek, da je 24. junija letos iz Hrvaške v Pomurje nezakonito spravil devet državljanov Pakistana. Kot je povzela iz obtožnice, je Nuždić v oplu zafiri peljal devet ljudi, od tega tri Pakistance celo v prtljažniku enoprostornega avtomobila. Mejo je prestopil na Šafarskem pri Razkrižju, vsak Pakistanec je po besedah Novakove za zdaj še neznanemu organizatorju plačal 2000 evrov za pot na zahod Evrope. Kam točno je s tujci nameraval obtoženec, na sodišču ni bilo predstavljeno, so mu pa pot v Črenšovcih presekali policisti. Od takrat je Nuždić v priporu, od tam je na narok prišel v spremstvu dveh pravosodnih policistov.

Kaznivo dejanje je priznal

Višja tožilka Novakova mu je v zameno, da prizna krivdo, ponudila kazen 16 mesecev zapora in še plačilo denarne kazni v znesku 2000 evrov. Obtoženi Jeseničan ni okleval. »Priznam dejanje, tudi močno ga obžalujem, kaj takega se ne bo več ponovilo,« je izrekel izza zatožnega pulta. Nato je besedo dobila Šiftar-Benkova. Svojega varovanca je opisala kot poštenega človeka, ki je po spletu okoliščin zašel na stranpot. Palatina je prosila, da Nuždiću izreče milejšo kazen, kot je predlagala Novakova, in še, da bi obsojenec lahko kazen odslužil z delom v korist družbe, predlagala je tudi takojšnjo odpravo pripora.

Sodnik Palatin je odvetnici prisluhnil in Nuždiću prisodil leto dni zapora. Da bi kazen služil z družbenokoristnim delom, pa za sodnika ni prišlo v poštev. »Slab mesec, preden so vas prijeli slovenski policisti, so vas hrvaški varnostni organi obravnavali za isto kaznivo dejanje, torej ne moremo govoriti, da ste se v tem znašli povsem po naključju. Ker zato obstaja ponovitvena nevarnost, boste do odhoda na prestajanje zaporni kazni ostali v priporu,« je razložil Palatin, ki je še potrdil tožilkin predlog o denarni kazni, je pa obsojenca oprostil plačila stroškov sojenja.

Nuždić je sicer eden od 13 obtožencev, ki v priporu v Murski Soboti čakajo na sojenje zaradi tihotapljenja prebežnikov čez južno mejo v Pomurje.