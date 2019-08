Ničkolikokrat se zgodi, da se v družbi sporečemo o tem, kdo je najboljši igralec in katera ekipa je najboljša. Vsak namreč navija za svojega favorita in mu je pri srcu drug športnik ali ekipa. Številni svoje znanje o športu želijo izkazati na športnih stavah, če pa vam je škoda denarja, a bi vseeno radi dokazali svoje znanje v športu, ustvarite svojo fantasy ligo. V virtualni igri boste zbirali točke na račun predstav igralcev na realnem igrišču. Vaša naloga je, da kar se da dobro predvidite, kateri igralci bodo uprizorili najboljše predstave v naslednjem igranem krogu. Na podlagi njihovih predstav boste na svojem profilu v aplikaciji fantasy prejemali točke za lestvico. Primer: vsak igralec za več kot 60 odigranih minut v angleškem prvenstvu dobi 2 točki, če pa igra eno minuto ali 59 pa prejme eno točko. Različno število točk dobi glede na udeležbo pri akcijah za zadetek in njegovo igralno mesto. Napadalec tako za dosežen gol v svojo zbirko točk dobi štiri točke. Igralci po koncu tekme prejmejo še bonus točke, če so ocenjeni kot najboljši igralci svoje ekipe, prejeme lahko od 1 do 3 točke. Dodatne točke se prejme tudi za asistenco in če ekipa ne prejme zadetka, minus točke pa se dobi v primeru prejetega kartona ali zgrešene 11-metrovke.

Kaj je fantasy? Posamezne aplikacije fantasy lahko najdete na spletnem mestu ali si jih naložite na pametni telefon iz Googlove ali Applove trgovine. Uporabnik se mora registrirati v aplikacijo, nato pa lahko začne izbor svoje ekipe. Ko je ekipa zbrana in se tekmovanje v posameznih ligah začne, se začne zbiranje točk. Te se zbirajo s predstavami izbranih igralcev na realnem igrišču. Aplikacija po dodelanem kriteriju oceni predstavo igralca na določeni tekmi in mu za njegov prestop nameni točke, ki se izpišejo na aplikaciji. Dober igralec fantasyja tako redno spremlja predstave svojih izbranih igralcev in opazuje njihovo formo ali morebitne poškodbe. V primeru slabe forme ali poškodbe namreč igralca lahko zamenja oziroma ga izloči iz svoje ekipe. Cilj igre je, da igralec sestavi ekipo, v kateri bodo igralci, ki zbirajo največ točk.

Kako se izbere ekipa? Fantasy lige se med seboj malenkost razlikujejo in obstaja več načinov izbiranja ekip. V aplikaciji mora najprej eden izmed skupine prijateljev, ki želi tekmovati, ustvariti ligo in preostali tekmovalci se ji pridružijo, nato pa se začenja izbor ekipe in zbiranje točk za lestvico. Najbolj zahteven in zanimiv način sestave ekip je način nabora. Pred začetkom sezone lige, v kateri boste sodelovali, ustvarite svojo zaprto skupino, v kateri mora sodelovati od osem do dvanajst tekmovalcev. Aplikacija bo poskrbela za naključni potek nabora in začnete lahko sestavljati svoje moštvo. Igralec, ki ga bo izbral drugi igralec fantasy lige, za vas ne bo več na voljo. Sestavite ekipo in začne se zbiranje točk. S tem pa vaše igranje še zdaleč ni končano, saj med sezono v svoji zaprti ligi lahko opravljate menjave igralce in v ekipo vzamete »proste igralce« (free agent). Takšen način tekmovanja od igralca zahteva veliko znanja in tudi malo več časa, saj prav vsak dan lahko narediš potezo v kadrovanju, ki lahko odloči celotno ligo. Najboljši kadrovik in človek »z nosom«, da bo kakšen od zvezdnikov lige zatajil in se bo uveljavila nova zvezda, ima največ možnosti za zmago. Drugi način izbora je možen le v nogometnih aplikacijah fantasy, kjer ima vsak igralec na voljo določeno količino denarja, športniki pa imajo na podlagi svojih dosedanjih predstav svojo vrednost na tržnici. V tej obliki tekmovanja lahko sestavite povsem enako ekipo, kot jo ima že nekdo, vendar to pomeni, da bosta na koncu imela tudi enako število točk, če se ne bodo spremembe zgodile med sezono. Vsak tekmovalec namreč med vsakim odigranim krogom dobi možnost »brezplačnega« prestopa igralca. Seveda lahko med posameznim krogom zamenjaš tudi več igralcev, vendar za vsakega naslednjega izgubiš štiri točke na prvenstveni lestvici.

Kako se točkuje? Na podlagi izbranih igralcev, ki jih imate v ekipi, izberete svojo postavo. Zapolniti morate vsa mesta na igrišču z igralci različnih pozicij. Pri nogometu je tako osnovna formacija vratar, štirje branilci, štirje igralci sredine in dva napadalca. Formacija se lahko tudi spremeni. Tudi pri preostalih športih morate pokriti vse pozicije s športniki tako, da igrajo na svojih osnovnih položajih (organizator igre ne more biti na položaju centra itd.). Ko se tekma konča, vsak tekmovalec na podlagi svoje predstave dobi točke. Športnik pa dobi različno število točk glede na svojo pozicijo igranja. Pri nogometu branilec dobi večje število točk za morebiten dosežek kot napadalec. Branilec dobi tudi dodatne točke, če njegova ekipa ne dobi gola. Pri košarki je center dobro ocenjen, če zbere veliko skokov, organizatorju igre pa točke prinašajo podaje. Vse točke, ki jih vaši igralci v ekipi zberejo s svojo predstavo, pa se vam prenesejo na lestvico vaše fantasy lige. Za primer lahko izberemo po fantasy točkah najboljšega igralca uvodnega kroga letošnje premier lige Raheema Sterlinga, ki je zbral 20 točk. Sterlingova pozicija v aplikaciji je igralec sredine igrišča, to pomeni, da za vsak dosežen zadetek na svoj račun dobi 5 točk. Ker je na prvi prvenstveni tekmi sezone zabil tri gole je na svoj račun prejel 15 točk. Kot najboljši igralec svojega moštva je preje še bonus 3 točke, 2 točki je dobil za odigranih več kot 60 minut tekme in še eno točko, ker njegova ekipa ni prejela gola. Edina slaba stvar njegove igre je bil prejet rumeni karton, ki mu je vzel eno točko v fantasy ligi.