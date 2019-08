Roj Perzeidov je vsako leto aktiven med 17. julijem in 24. avgustom. Perzeidi so eden od meteorskih rojev, ki ima sorazmerno visoko frekvenco in je konstanten. Do njega pride, ko Zemljina orbita prečka svitek delcev, ki jih za seboj pušča komet Swift-Tuttle, ki obkroži Sonce vsakih 133 let. Ko njegovi delci z veliko hitrostjo zaidejo v Zemljino atmosfero pri tem segrejejo zrak, ki zažari, kar vidimo kot utrinek, je povedal Žiberna.

Meteorski roj Perzeidov ni edini tak roj, teh je čez 50, je pa zagotovo eden najbolj znanih. V Evropi so Perzeidi znani kot solze svetega Lovrenca, saj se pojav dogaja v času, ko goduje sveti Lovrenc, to je 10. avgusta.

Pričakovati je, da bodo utrinki najpogostejši v drugi polovici noči, predvsem zaradi bližajoče se polne lune, ki bo letos motila opazovanje. Nebo bo zaradi tega videti svetlejše, šibkejši utrinki pa zato ne bodo vidni. Žiberna poudarja, da je to zgolj letošnja specifika.

»V dobrih pogojih, kar pomeni na temnem nebu, lahko s prostim očesom vidimo do 120 utrinkov na uro. Seveda če opazujemo na svetlobno onesnaženem okolju, bo število manjše,« je opozoril Žiberna.