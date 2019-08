Mladi Indijec je imel za rojstni dan le eno željo. Želel si je nov avto, a ne navaden avto, zaželel si je jaguarja. Njegova premožna starša sta mu rojstnodnevno željo polovično uresničila. Njun sin je dobil nov avto, ki pa je bil znamke BMW. V trenutku spoznanja, da ni dobil novega jaguarja, ga je zagrabila tolikšna jeza, da je svoje darilo zapeljal v reko. Kmalu je posnetek avtomobila, ki plava v reki, zakrožil po spletu in mladi Indijec je s svojim nespametnim dejanjem postal spletnih hit tujih medijev.

Mladi Indijec je sicer kmalu spoznal svojo nezrelo dejanje in je kasneje avto, ki je obtičal na robu struge reke, želel rešiti, a škoda je bila že storjena.

To je še ena izmed mnogih zgodb, ki potrjuje, da denar ne more kupiti sreče. Predvsem pa bi se moral mladi Indijec naučiti spoštovanja do svojih staršev.