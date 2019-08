Južnokorejski seznam trgovinskih partnerjev je bil doslej razdeljen v dve kategoriji. V prvo so uvrstili države podpisnice štirih najpomembnejših globalnih sporazumov o nadzoru izvoza, v drugo pa tiste, ki teh sporazumov niso podpisale.

Kot so danes sporočili z južnokorejskega ministrstva za trgovino, so zdaj dodali še eno kategorijo, v kateri so države, ki so navedene sporazume podpisale, »a imajo sistem nadzora izvoza, ki krši mednarodne norme«. Japonska je edina država v tej kategoriji.

»Ker je z državo, ki krši osnovna pravila, težko tesno sodelovati, potrebujemo sistem nadzora izvoza, ki naslavlja to problematiko,« je v izjavi za medije poudaril južnokorejski minister za trgovino Sung Yun-mo.

Konkretnih japonskih kršitev ni navedel. Pojasnil je, da bodo novo kategorijo septembra revidirali, ves čas pa so odprti za pogajanja z Japonsko.

Južnokorejska podjetja bodo morala po novem za izvoz nekaterih »občutljivih« izdelkov - najverjetneje takšnih, ki se lahko uporabljajo v vojaški industriji - na Japonsko poleg obstoječih treh pridobiti dve dodatni dovoljenji, postopek pa bo trajal do 15 dni.

Danes predstavljeni ukrep predstavlja dodatno zaostritev spora, ki je med državama v zadnjem obdobju izbruhnil zaradi prisilne delovne sile med drugo svetovno vojno. Južnokorejsko sodišče je japonskim podjetjem, ki so med drugo svetovno vojno izkoriščala prisilno delovno silo, naložilo plačilo odškodnine korejskim žrtvam, kar je Japonska označila kot nedopustno. Državi sta se med drugim že črtali s svojih »belih seznamov« zaupanja vrednih trgovinskih partneric.