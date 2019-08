To je bila že tretja reševalna akcija ladje Ocean Viking v zadnjih nekaj dnevih. V nedeljo so na krov sprejeli večinoma mlade moške iz Sudana, ki so Libijo z gumenjakom zapustili v nedeljo.

Ladja, ki jo upravljata SOS Mediterranean in Zdravniki brez meja, patruljira okoli 50 navtičnih milj pred obalo Tripolija. »Smo edini na območju, libijska obalna straža se ne odziva,« je dejal koordinator iskalne in reševalne akcije Nicholas Romaniuk.

Še okoli 160 migrantov pa je na ladji Open Arms španske nevladne organizacije Proactiva, od tega je 121 migrantov na krovu že deset dni, saj čakajo na dogovor držav EU glede prerazporeditve rešenih migrantov.

Zaradi ugodnih vremenskih razmer bi se lahko število odhodov iz Libije po oceni Romaniuka še povečalo.