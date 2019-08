Po poročanju ameriških medijev so med smrtnimi žrtvami štirje otroci iz iste družine, stari med deset mesecev in sedem let. Ženska, ki jih je varovala, pa naj bi bila huje poškodovana ter se zdravi v bolnišnici.

Tragedija se je zgodila v nedeljo zgodaj zjutraj po krajevnem času, ko so bili otroci v nočnem varstvu. Domnevno je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi.

Trinadstropna stavba, v kateri je potekalo varstvo, je po navedbah gasilcev pogorela do tal. Gasilci so iz goreče zgradbe prinesli vseh sedem ljudi, a petim otrokom niso več mogli pomagati. Za zdaj ni znano, ali so umrli zaradi vdihavanja dima, ki jih je presenetil med spanjem, ali zaradi hudih opeklin, še poroča dpa.