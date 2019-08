Kruder je v drugi kvalifikacijski skupini zasedel osmo mesto. Njegovo plezanje ni bilo najboljše. Od petih balvanskih problemov je rešil dva, blizu je bil tudi v prvem balvanu, a je osvojil le tako imenovano cono, do vrha smeri pa ni splezal.

Zelo blizu napredovanju v drugi krog je bil Anže Peharc. Dvajseterico najboljših je zgrešil le za eno mesto. Njegov končni dosežek je 21. mesto. V težki prvi kvalifikacijski skupini je v prvem poskusu osvojil dva balvana od prvega do zadnjega oprimka ter coni na drugih dveh balvanih, kar pa ni zadostovalo za polfinalni krog.

Domen Škofic, ki ima višje cilje v težavnosti, je vpisal končno 27. mesto. Gregor Vezonik, ki je lani v Innsbrucku navdušil z bronom, na Japonskem ne bo ponovil ali izboljšal dosežka. Le en preplezan vrh je pomenil, da je prvenstvo sklenil na 39. mestu. Vezonik je na Japonskem nastopal le v balvanskem plezanju.

Kruder, Škofic in Peharc nastopajo v vseh posameznih disciplinah, balvanih, težavnosti in hitrosti, in se bodo potegovali tudi za eno od sedmih olimpijskih vstopnic v olimpijski kombinaciji.

Domačini prvenstva bodo imeli v polfinalu kar sedem predstavnikov. V kvalifikacijah pa so bili, razen Vezonika, uspešni vsi drugi nosilci kolajn z zadnjih treh SP. Srebrni Kruder izpred petih let, Ondra, zlat leta 2014 in srebrn leta 2016, zlata Japonca s SP leta 2016 in 2018 Tomoa Narasaki in Kai Harada, bronasta s SP 2014 in 2016 Nemec Jan Hojer in Francoz Manuel Cornu ter srebrn z lanskega SP v Innsbrucku Jongwon Chon iz Južne Koreje. Prvo mesto kvalifikacij sta si razdelila domačin Yoshiyuki Ogata in Ondra.

Prvi dan prvenstva, ki poteka v enem od predmestij japonskega velemesta Tokio, je bil veliko uspešnejši ženski del slovenske članske reprezentance v športnem plezanju. V nedeljo so si polfinale zagotovile štiri slovenske športne plezalke, zelo sproščena branilka naslova svetovne prvakinje v balvanskem plezanju iz Innsbrucka Janja Garnbret s prvim mestom, Lučka Rakovec s sedmim ter Mia Krampl in Urška Repušič z 19. Brez polfinala je na 21. mestu ostala Vita Lukan.