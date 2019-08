»Koper se vrača,« je po tekmi žarel od veselja predsednik Ante Guberac. V preznojeni srajci, ki ni bila takšna samo zaradi soparnih 30 stopinj Celzija, ampak tudi zaradi napetega derbija. »Tata ima vedno visoke ambicije in cilje in mi mu sledimo,« ga je dopolnil sin Ivica, ki velja na igrišču za njegovo desno roko. Ker je običajno zelo zadržan, tudi v trenutkih največje evforije v dresu ali na klopi Gorice, je z navdušenim proslavljanjem zmage presenetil koprski trener Miran Srebrnič. »Zame je ta zmaga izjemno pomembna, saj smo jo dosegli proti ekipi, za katero sem odigral 500 tekem in jo na 270 vodil kot trener. Čustva so prisotna,« je razmišljal Srebrnič. Njegovi igralci so imeli tekmo ves čas pod nadzorom.

Ko je v 17. minuti Edi Baša zadel za 0:1, se je sicer zdelo, da je to zgolj preblisk in Koper tudi tokrat ne bo zdržal tempa v drugem polčasu. Ko je Etien Velikonja zadel še četrto enajstmetrovko v sezoni in poravnal na 1:1, pa sploh. »Pričakoval sem, da bodo Koprčani v drugem polčasu padli, a so nazadnje prišle do izraza njihove izkušnje,« je izpostavil Ajdovec na goriški klopi Borivoje Lučić. Po hitrem protinapadu je za prvo koprsko zmago zadel prav Ivica Guberac, medtem ko je v napadu za novo goriško izenačenje Kolenc nastreljal stativo. Strasti, ki sta jih že pred tekmo dodatno podžgali navijaški skupini, je morda malce ohladil prvi goriški strelec Etien Velikonja, ki naj bi ga Ante Guberac vabil v Koper. »Seveda grem v Koper, z družino na sladoled,« je na govorice hudomušno odgovoril Etien Velikonja. Prava drama se je odvila na Koroškem, kjer je Fužinar gostil Krko. Gostitelji so izenačili v 92. minuti, a v naslednjih treh minutah prejeli kar dva gola in izgubili z 2:4.

2. SNL, 3. krog: Gorica – Koper 1:2 (1:1) – strelci: 0:1 Baša (17), 1:1 Velikonja (41/11-m), 1:2 Guberac (62). Mestni stadion Ajdovščina, gledalcev 500, sodnik: Žnidaršič.

Nafta – Dravograd 4:1 (2:0) – strelci: 1:0 Rebernik (16), 2:0 Vinko (32), 3:0 Oštrek (50), 3:1 Adomako (82), 4:1 Zagorec (89). Športni park Lendava, gledalcev 450, sodnik: Halilović.

Rogaška – Radomlje 0:2 (0:0) – strelca: 0:1 Varga (52), 0:2 Primc (58). Športni center Rogaška Slatina, gledalcev 190, sodnik: Bukovnik.

Fužinar – Krško 2:4 (0:2) – strelci: 0:1 Sokler (9), 0:2 Žabec (12), 1:2 Fasvald (70), 2:2 Turkuš (92), 2:3 Plaznik (93/ag), 2:4 Čirjak (95). Mestni stadion Ravne na Koroškem, gledalcev 300, sodnik: Kovačič.

Jadran Dekani – Bilje 1:2 (1:0) – strelci: 1:0 Zyba (20), 1:1 Costa Slaviero (51), 1:2 Žižmond (89). Športni park Dekani, gledalcev 60, sodnik: Sagrković.

Krka – Dob 2:2 (0:1) – strelci: 0:1 Tiganj (31), 1:1 Huč (61), 1:2 Petrovič (65), 2:2 Kambič (67). Stadion Portoval Novo mesto, gledalcev 200, sodnik: Podgoršek.

Brežice Terme Čatež – Beltinci 2:0 (0:0) – strelca: 1:0 Duvnjak (82), 2:0 Filip (86). Stadion Brežice, gledalcev 300, sodnik: Balažič.

Brda – Drava 2:3 (2:1) – strelci: 1:0 Bužinel (14), 2:0 Golob (26), 2:1 Petek (44), 2:2 Vajda (53), 2:3 Nelson (69). Športni park Vipolže, gledalcev 120, sodnik: Žganec.