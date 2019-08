Veterani opeharjeni zaradi dviga pokojnin

Zaradi dviga pokojnine za 40 let pokojninske dobe brez dokupa na 500 oziroma 530 evrov so vojni veterani, ki prejemajo pokojnino, višjo od 497,15 evra, ostali brez veteranskega dodatka. Cenzus v višini 497,15 evra se ni zvišal že vse od leta 2012, vse pobude za zvišanje pa so bile doslej zavrnjene.