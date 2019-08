Nebogljenost in okrevanje od otroštva

Nestrpno je čakal na novico. Ljudje na splošno ne marajo biti v bolnišnici, se nekako bolje počutijo, ko jim ni treba tja, vendar je bil moj prijatelj vidno vzhičen, saj je bil v čakalnici, medtem ko je bila žena v porodnišnici, kjer je ravno rojevala njunega drugega otroka. Ko je medicinska sestra končno prišla ven, je z nasmeškom povedala, da sta mama in otrok dobro, starša pa sta dobila sinčka. Gospod je vstopil v sobo, najprej poljubil ženo, potem pa ponosno vzel sina v naročje. Ostal je toliko časa, kolikor je bilo dovoljeno, potem pa odšel domov z obljubo, da bo spet prišel naslednji dan. Ob naslednjem obisku sobe, v kateri so bili dojenčki, je občudoval sinčka in božal njegove prstke in užival v ponovni vlogi očeta.