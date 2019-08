Bakterije imajo zabavo, greznice pa luknje

Minule dni smo bili priča cirkuški predstavi v več nadaljevanjih. Rdeča zastava nad kopališčem v Žusterni se je na vrhuncu kopalne sezone dvigala in spuščala. Bakterije so imele v vodi svojo zabavo, na kopnem nekateri zaradi njih drisko, drugi glavobol. Slednjega predvsem koprski župan, ki je le s težavo še verjel naključjem. Pulover, ki je zamašil kanalizacijo, bi v cev težko prišel skozi školjko, je razmišljal. Komunalni delavci in kriminalisti so šli po sledi smradu, pulover pa je postal predmet lokalne satire. Hudomušneži so se spraševali, ali je bil nemara od Borisa ali Eve. Torej v vsakem primeru Popovičev, smrad pa politična zarota. V predstavi je manjkalo le še to, da bi Marjetica, lokalno komunalno podjetje, ob večerih na platnu sredi Titovega trga predvajala čez dan posnete drobce koprskega podzemlja. Glasbena spremljava pa bi ob vsakem posnetku na črno priključene kanalizacijske cevi zlovešče pospešila tempo.