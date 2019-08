Medtem ko na kolesarskih stezah in cestah vozila na obnovljive vire energije niso redkost, to ne velja za plovila. Inovator Sašo Mandžič z Jesenic je skupaj s sodelavci in hrvaškim partnerjem Markom Sušanjem pod okriljem podjetja Solarshop izdelal električni čoln, ki ga lahko poganja izključno sončna energija. Primeren je za vsakodnevno rabo, pravi Mandžič. Sredi meseca naj bi ga predstavili javnosti. Če bodo v podjetju dobili vsa dovoljenja, bodo z njim ljudi poskusno popeljali po Ljubljanici, v nasprotnem primeru pa bodo za premierno plovbo poiskali kakšno drugo lokacijo.

Prvič solarni pogon samostojen, ne le za pomoč »Izdelali smo dve obliki solarne barke, eno v starinski in drugo v sodobni podobi,« pravi Mandžič in dodaja, da so ju že predstavili na nekaj sejmih. »Tehnologija je zelo podobna tisti na domžalski avtobusni postaji. Tam solarni sistem poganja ekrane in ogrevanje klopi, tukaj pa motor barke.« Hrvaški partnerji so poskrbeli za čoln ustreznih oblik in dimenzij, Mandžič pa je nanj oziroma na njegovo streho pritrdil solarne panele in uredil pogon barke. »Da vse skupaj deluje, je bilo potrebnega kar nekaj testiranja, a po dveh letih je tudi to obdobje končano,« pravi jeseniški inovator.

Na soncu tri ure plovbe Gre za pomembno novost, opozarja Mandžič. »Na plovilih je bila sončna energija doslej največkrat le v pomoč pri pogonu, ni pa predstavljala glavnega pogona. To je prva tovrstna barka na solarni pogon. Če pluje s polno močjo, brez dodatne pomoči sonca motor deluje dve uri, ob pomoči sonca pa tri.« Prednost čolna, ki so ga poimenovali solmar 600, je tiha plovba. »Seveda pa lahko solarnemu pogonu dodamo tudi akumulatorje in pomoč z drugimi načini pogona, na primer dizelski motor,« pojasnjuj Mandžič. Barka, dolga 6,7 metra in široka 2,3 metra ter težka 950 kilogramov, na električni pogon doseže hitrost sedmih vozlov. Z energijo, proizvedeno s solarnimi celicami na strehi, je čoln popolnoma neodvisen od kakršne koli dodatne podpore. Z dodatno podporo se plovba podaljša in hitrost pa poveča.