Neposredno prodajo po spletu so začeli maja letos in številke kažejo, da jim je uspelo. V primerjavi z lanskim letom pričakujejo vsaj 50-odstotno rast dobička. »Smo mlado podjetje, ki si prizadeva za hitro rast. Odziv je bil že od začetka neverjetno pozitiven, kar se kaže tako v znesku zbranih sredstev kot tudi v prodaji,« pravi Alje Perne iz Eque.

Zelo veliko povpraševanje Kickstarter, najbolj znano svetovno platformo za množično financiranje, so izkoristili predvsem za preverjanje povpraševanja in odziv trga, saj je takšen projekt za mlado podjetje finančno in tehnološko zelo zahteven izziv. Proizvodnja in logistika pametne stekleničke equa je po besedah Alje Perne res velik zalogaj, povpraševanje pa je že od prve omembe zelo veliko tako pri končnih porabnikih in trgovinah kot pri distributerjih. V tem trenutku glede na povpraševanje ne zmorejo zagotoviti zadostnih količin, a veliko pozornosti in truda namenjajo temu, da bi v bližnji prihodnosti produkcijski čas izboljšali. Glavni kanal prodaje je postal splet, je pa že mogoče stekleničke equa kupiti v nekaterih trgovinah v ZDA, Aziji in Evropi. »Povpraševanja je veliko in trenutno delamo za to, da se nanj ustrezno odzovemo, v prihodnosti pa bomo prodajno mrežo zagotovo še razširili,« napoveduje Alje Perne in dodaja, da je njihova prioriteta vstopati na nove, tuje trge in tam graditi na prepoznavnosti blagovne znamke.

Steklenička za vse, ki pozabijo piti Ekipa, ki stoji za idejo pametne stekleničke, že devet let ustvarja in raziskuje področje hidracije ter ozavešča ožjo in širšo javnost o pomembnosti pitja vode. »To, da imaš stekleničko ves čas s sabo, že zelo pripomore k temu, da redno piješ, so pa še vedno ljudje, ki pozabijo,« je o vzgibih in rojstvu ideje povedala Alja Perne in dodala, da so pri razvoju pametne stekleničke equa poslušali želje ravno teh, ki pozabijo piti vodo, in se osredotočili na to, kako najti rešitev za njihove težave. Oblikovali so pametno stekleničko, ki s svetlobnimi opomniki opominja na redno hidracijo, poleg tega pa skrbi za to, da voda obdrži temperaturo (hladno ali toplo) in zapisuje dnevni vnos popite vode. Steklenička je povezana z aplikacijo, ki najprej na podlagi vnesenih podatkov o uporabniku določi optimalno količino popite vode na dan, ko pa je postavljen dnevni cilj, ima uporabnik kadar koli možnost vpogleda v to, koliko vode še mora popiti, da bo izpolnil dnevni cilj.