Požar, ki je izbruhnil v soboto v zahodni občini Artenara nedaleč od glavnega mesta otoka Las Palmas, je doslej zajel okoli 1000 hektarjev ozemlja. Čez noč so oblasti evakuirale okoli 1000 prebivalcev, ki se še ne smejo vrniti na svoje domove.

Policija je pridržala moškega, ki naj bi požar zanetil z neprevidno uporabo opreme za varjenje.

Z ognjenimi zublji se bori več kot 200 gasilcev, na mestu dogajanja so tudi pripadniki posebne enote španske vojske. Do sobote zvečer je kazalo, da bo gasilcem uspelo omejiti požar, nato pa se je veter ponoči obrnil in jim močno otežil delo. Na terenu je tudi deset gasilskih letal in helikopterjev.

Gašenje otežuje hribovita pokrajina vulkanskega otoka, del katerega je bil julija tudi uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine.