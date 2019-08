V času zamrznjeno Kubo je zgodovina zaznamovala s španskimi in afriškimi koreninami. Prvi koraki kubanske mističnosti so pustili svoje odtise v času afriških sužnjev, ki so jih pripeljali na ameriško celino. Ker so se bili prisiljeni spreobrniti v krščanstvo, sta bila glasba in ples način ohranjanja dediščine. »Če greš na Kubo, v plesu vidiš odslikavo vsakdanjega življenja. Eden najbolj značilnih moških gibov salse je, da si fantje povlečejo hlače gor in s tem pokažejo, da imajo bele nogavice. Na Kubi je to znamenje, da imaš denar. Da si torej lahko privoščiš detergent ali pa da imaš denar za bele nogavice,« pravi ustanovitelj plesne šole Cubana Ljubljana Jan Bervar. Kubanski plesi imajo v sebi bogato sporočilnost. Ko par pleše, se pravzaprav pogovarja. Tudi najmanjši gibi lahko ponazarjajo kulturne vzorce, skozi katere se zrcali ulično življenje. »Ko prideš plesat, se lahko naučiš pet plesnih figur in si zadovoljen, lahko pa koplješ po kubanski zgodovini in vključuješ še druge elemente. Ravno v tem je čar salse.«

Obstaja zelo veliko različnih vrst salse. V Slovenijo je pred približno petnajstimi leti najprej prišla zahodna različica. Nad tako imenovano ameriško ali linijsko salso, ki je bolj čista in elegantna, so se najprej navdušili športni plesalci. Danes je pri nas najbolj priljubljena dinamična in zelo igriva kubanska salsa: »Mi vedno pravimo, da je pri zahodni salsi plesalec vitez in plesalka princesa. Vitez bo naredil vse, da bo princesa lepa na pogled. Na Kubi pa sta oba plesalca tako viteza kot tudi princeski. Nobeden ni podrejen drugemu,« razloži Bervar in dodaja, da kubanski plesni dogodki na prostem privlačijo odprte ljudi s smislom za humor. V plesu ne najdejo samo načina rekreacije, ampak tudi notranjo komunikacijo s sočlovekom.