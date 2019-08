Južnokorejski tehnološki velikan Samsung je minuli teden v ameriškem Brooklynu predstavil novo generacijo svojih največjih mobilnih telefonov galaxy note. V nasprotju s predhodnimi leti je tokratni izid navrgel kar dve različici – večji galaxy note 10+ in manjši galaxy note 10. Čeprav nas ustaljeni način poimenovanja naprav poskuša zavesti, da je note 10 standardna različica, note 10+ pa večji in nadgrajeni brat, to ne drži povsem. Vsaj glede na velikost naprave bi z oznako standardna različica morali poimenovati note 10+, medtem ko je note 10 v resnici pomanjšana različica za manjše dlani in predvsem malenkost plitkejše žepe.

Note z največjim zaslonom doslej Ne glede na velikost naprave sta oba zaslona zelo velika. Čeprav je note 10 skoraj 11 milimetrov nižji od mobilnega telefona note 9, premore s 16 centimetri diagonale zgolj dva milimetra manjšo diagonalo zaslona. Note 10+ pa je diagonalo na skoraj enako velikem ohišju, kot ga ima note 9, uspel povečati na 172,7 milimetra. To je največja diagonala zaslona na katerem koli mobilnem telefonu iz serije galaxy note, ki že tako ali tako slovi kot serija orjaških mobilnih telefonov. Večje diagonale zaslona ob minimalnih spremembah dimenzij same naprave so posledica tanjšanja obrobe, ki je pri seriji note 10 res minimalna. Tudi pri bradi. Niso pa se odpovedali luknji za prednjo kamero. Ta je sredi čela mobilnega telefona, kar je škoda. Čeprav bo ta odločitev morda godila uporabnikom s potrebo po simetriji, nam je premik prednje kamere v enega od kotov čela ljubši. Še posebej v levi zgornji kot. Tako med gledanjem videovsebin še najmanj moti. Je pa res, da se galaxy note v prvi vrsti trži kot telefon za poslovnega človeka, ki mobilni telefon uporablja za službene namene. Tem je verjetno vseeno, kje stoji luknja, le da imajo čim večjo površino zaslona. Obe napravi imata dinamični zaslon AMOLED s certifikatom HDR10+. Note 10 ima ob tem gostoto slikovnih pik 401 na palec (ppi), medtem ko je gosta teh na telefonu note 10+ še nekoliko večja – 498 ppi. Seveda sta oba zaslona ukrivljena čez levi in desni rob naprave, kot smo pri seriji že navajeni.

Pisalo s-pen zaznava kretnje Med zaščitne znake serije galaxy note sodi tudi Samsungovo pisalo s-pen. Ta že od samega začetka omogoča risanje in ustvarjanje zapiskov na napravi. Temu je bila pred časom dodana tudi možnost daljinskega sprožilca za fotoaparat, letos pa je bil s-pen nadgrajen še z zmožnostjo dajanja ukazov s kretnjami. Prednja kamera je na obeh napravah 10-megapikselska, na hrbtni strani pa imata 12-megapikselski telefoto objektiv, 12-megapikselski širokokotni objektiv in 16-megapikselski ultraširokokotni objektiv. Galaxy note 10+ za nameček premore še senzor za globino.