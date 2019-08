Trije zmagovalni vzponi za zlati cepin 2019 (piolets d'or), najvidnejše priznanje za alpinistične dosežke, so znani: med nagrajenci sta tudi slovenska alpinista Aleš Česen in Luka Stražar, ki sta z Britancem Tomom Livingstonom avgusta lani splezala prvenstveno smer v severni steni 7145 metrov visokega Latoka I v pakistanskem Karakorumu. Po 30 neuspešnih odpravah v 40 letih je trojica 2400 metrov dolgo smer premagala v petih dneh zahtevnega plezanja. Njeno linijo so si začrtali že v Sloveniji in se odločili, da bodo po nevarnem severnem razu plezali do višine 6400 metrov, potem pa prečili proti sedlu med Latokom I in II ter se z druge strani vzpeli na vrh gore.

Z zlatim cepinom bo nagrajen tudi dosežek Avstrijca Davida Lame, ki je oktobra lani opravil solo prvenstveni vzpon na Lunag Ri, 6907 metrov visoko še nedotaknjeno goro med Nepalom in Tibetom. Spletni portal ExplorersWeb je njegovo plezanje označil za primer »novega himalajizma«, pionirskih, avanturistično in tehnično zahtevnih smeri za hitre in odlično pripravljene alpiniste. Tretji letošnji zlati cepin je posvečen vzponu na Lupghar Sar West, 7157 metrov visoko goro v Karakorumu, ki se ga je lanskega julija po deviški zahodni steni in severozahodnem razu lotil Avstrijec Hansjörg Auer in ga končal v dveh dneh »pikantnega« solo plezanja.

Sredi letošnjega aprila je Auerja, Lamo in Američana Jessa Roskelleyja, tri sijajne alpiniste, v vzhodni steni gore Howse Peak v kanadskem Skalnem gorovju pokopal plaz. Zaradi tega bo podelitev zlatih cepinov konec septembra na gorniškem festivalu v Ladeku na Poljskem, za avstrijska alpinista ju bodo prevzeli svojci in prijatelji, toliko bolj čustvena.