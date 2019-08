Ugibanja o tem, ali bo Milanič po slabi predstavi na prvi tekmi proti Rosenborgu in po slabem začetku domačega tekmovanja moral oditi, niso nova, po sobotni tekmi pa so dobila nov zagon.

Pri mariborskem časniku Večer so danes zapisali, da je Zahovič potrdil informacije o ponujenem odstopu, toda direktor ga ni sprejel. "Ne bom več dovolil, da lahko vsak žvižga najuspešnejšemu trenerju," so citirali Zahoviča in dodali njegova pojasnila o tem, da "odstop ni bil sprejet in nikoli ne bo, dokler bomo zmagovali. Odstop je bil ponujen po zmagi, ne po porazu."

Športni direktor kluba je v pogovoru za večer pojasnil, da je Milanič z Mariborom šestkrat postal državni prvak, se uvrstil v skupinski del lige prvakov in evropske lige, osvajal pokalne in superpokalne lovorike. Obenem pa je ostro napadel vse tiste, ki so Milaniču namenili žvižge po sobotni tekmi. "Malomeščanstva ne bo v NK Maribor! Žvižgajo tisti, ki so do mladincev igrali v klubu, nato pa niso dobili priložnosti, ker niso bili dovolj kvalitetni. Malečnik in Miklavž ne bosta NK Maribor, meščani Maribora bodo NK Maribor," je med drugim za Večer dejal Zahovič.

Pogovor za časnik je nato Zahovič končal z optimistično napovedjo pred torkovo povratno tekmo v Trondheimu. "Žalosten sem, a po drugi strani prepričan, da gremo čez Rosenborg. Imamo sto življenj."

Mariborčani bodo na tekmo na Norveško odpotovali v ponedeljek dopoldne z mariborskega letališča.