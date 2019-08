Tajfun Lekima je na Kitajsko prinesel močno deževje, visoke valove in močan veter. Okoli milijon ljudi na njegovi poti je moralo začasno zapustiti domove.

Kitajski državni mediji so objavili fotografije poplavljenih rek, podrtih drogov in dreves.

Lekima je povzročil tudi velike težave v velikih mestih Hangzhou in Šanghaj. V Šanghaju so zaprli številne atrakcije, muzeje in parke. Med drugim je prvič od odprtja leta 2016 zaprt tudi tamkajšnji Disneyland.

Na vzhodu Kitajske so odpovedali številne železniške prevoze ter na stotine poletov.

Najbolj smrtonosen dogodek, povezan s tajfunom Lekima na Kitajskem doslej, je bil sicer sobotni zemeljski plaz v občini Wenzhou, ki je začasno zajezil reko. Ko je naravni jez popustil, je voda nenadoma poplavila okolico, pri čemer je umrlo 22 ljudi.

V petek je tajfun Lekima prizadel japonsko in Tajvan. Na severu Tajvana je brez elektrike ostalo več kot 3000 gospodinjstev, odpovedali so več kot 500 poletov. Neurje je na otoku terjalo eno smrtno žrtev, še 2500 ljudi se je moralo umakniti na varno.

Na Japonskem pa so odpovedali več kot 60 poletov in okoli 150 prevozov s trajekti. O smrtnih žrtvah iz te države ne poročajo.

Lekima je deveti tajfun v regiji letos.