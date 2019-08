Današnji rezultati v soboto odvzetih vzorcev vode so sicer pokazali, da se stanje izboljšuje, je pojasnil vodja koprske enote inštituta Milan Krek. Dodal je, da so potapljači v soboto preiskali morsko dno ob izlivu hudournika, a niso našli nič takšnega, kar bi lahko povzročalo onesnaženje. Prav tako na pomanjkljivosti niso naleteli komunalni delavci, ki so pregledali kanalizacijski sistem. Zdaj nadaljujejo pregledovanje sistema meteornih voda in iščejo morebitne črne priključke. Delavci so na terenu vse noči, saj prebivalcev in turistov čez dan ne želijo vznemirjati s smradom.

Marjetica Koper je medtem s pomočjo gasilcev zajezila hudournik, vodo iz njega vozijo v čistilno napravo. Kopanje je v Žusterni zdaj mogoče v bazenu.