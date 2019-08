Portugalski vozniki pred napovedano stavko polnijo rezervoarje

Številne bencinske črpalke na Portugalskem so ostale brez goriva, potem ko so vozniki pohiteli s polnjenjem svojih rezervoarjev pred napovedano stavko voznikov cistern, ki se bo začela opolnoči. Vozniki cistern, ki zahtevajo višje plače, so že aprila za štiri dni prekinili dobavo goriva, za tokratno stavko pa so se odločili sredi poletne sezone.