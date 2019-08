Tekmovanje v skokih s 17 metrov visokega mostu, ki ga organizira Turistično društvo Kanal, bo potekalo v treh disciplinah, ki so skok na noge, lastovka kot "kanalska disciplina" in figurativni skoki, so za STA povedali v društvu. Do petka se je prijavilo 15 tekmovalk in tekmovalcev. Prihajajo iz Slovenije, ZDA, Velike Britanije, Italije, BiH in Srbije.

Še pred tekmovanjem se bodo na reviji predstavili najmlajši tekmovalci, že dopoldne pa je napovedana šola skokov v vodo za najmlajše.

Današnji program se bo sicer začel s 6. Kanalskim krogom, z množičnim tekom na šest kilometrov dolgi progi po krajevnih skupnostih Kanal in Morsko. Za zabavo po tekmovanju v skokih bodo poskrbeli Čuki, in sicer najprej za otroke in zvečer še za odrasle.

V Kanalu ob Soči je bilo živahno že v petek, ko je imela koncert Tanja Žagar. V soboto je s koncertom gostoval Matija Bolčina, potekalo pa je tudi tekmovanje v odbojki na mivki.

Občina Kanal ob Soči je za letošnji poletni sklop prireditev, ki so ga poimenovali Poletje v Kanalu, namenila 20.000 evrov. Obetajo si širšo promocijo kraja, več obiskovalcev in razvoj turizma na profesionalni ravni.