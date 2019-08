Število smrtnih žrtev, ki so jih v zadnjih dneh zahtevale monsunske poplave v Indiji, se je povzpelo na 154, prizadetih je več kot milijon ljudi, so danes sporočile oblasti. Na terenu so reševalne ekipe, sestavljene iz pripadnikov odzivnih ekip, vojske, mornarice in indijskih zračnih sil, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V indijski južni zvezni državi Kerala je od četrtka umrlo najmanj 60 ljudi, 229.000 jih je zapustilo domove in se zateklo v začasna zatočišča. Številni so umrli v plazovih, ki so posledica razmočenih tal. Situacija ostaja resna. Še 34 ljudi je umrlo, skoraj pol milijona pa jih je v enakem obdobju zbežalo na varno v sosednjo zvezno državo Karnataka.

V zahodni državi Maharashtra so od ponedeljka našteli 30 smrtnih žrtev in 400.000 drugače prizadetih ljudi. Enako število smrtnih žrtev so samo v soboto zabeležili v zvezni državi Gujarat.

Medtem ko so zvezne države Kerala, Karnataka, Maharashtra in Gujarat najbolj prizadete, o poplavah poročajo tudi še iz nekaterih drugih zveznih držav.

V Indiji monsunsko obdobje med junijem in septembrom prinese ogromne količine dežja, ki so ključnega pomena za kmetijstvo, a povzročajo škodo in terjajo številna življenja.