Več sto protestnikov se je danes zbralo v mestnem parku Victoria. Tam so se pogumno spopadli z vlažnim in vročim vremenom ter policijsko prepovedjo protestnega pohoda, ki so ga načrtovali iz parka po vzhodnem delu otoka Hongkong. Shod v samem parku je medtem dovoljen.

"Policija bi se morala truditi vzdrževati javni red, namesto da zavrača našo zahtevo po pohodu," je za AFP povedal neki 25-letni protestnik. "Še vedno smo tukaj ... videli bomo, ali se bomo kasneje podali na pohod," je dodal.

Policija ni izdala niti dovoljenja za protest v mestni soseski Sham Shui Po, ki je soseska delavskega razreda. Kljub prepovedi se je shod odvil tudi tam.

Vrsta protestov se je odvijala tudi ponoči. Protestniki so več ur blokirali križišča po vsem mestu. Na več lokacijah je policija proti njim uporabila solzivec, 16 oseb je bilo aretiranih, večinoma pa so se shodi odvili brez spopadov z možmi v modrem.