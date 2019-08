Napadalca sta bila aretirana v četrtek zvečer, potem ko sta se zapletla v prepir z varnostniki Mesuta Özila pred njegovo hišo v severnem Londonu. Tamkajšnja policija je razkrila da gre za 27-letna turška državljana Ferharta Ercana in Salamana Ekinca. Oba sta bila po poročanju britanskih medijev aretiran zaradi kršenja javnega reda in miru, za svoje prestopke pa bosta sodišču odgovarjala v začetku prihodnjega meseca.

Ercan in Ekinci sta sicer pretekli mesec zamaskirana poskušala z nožem oropati Özila, a se jima je napad ponesrečil, potem ko se jima je pogumno zoperstavil Özilov klubski soigralec in nogometni reprezentant Bosne in Hercegovine Sead Kolašinac. Napad so posnele tudi varnostne kamere, na posnetku , ki je zaokrožil po družabnih omrežjih, pa je 26-letni Kolašinac izstopil iz avta, v katerem sta bila z bila z nekdanjim nemškim reprezentantom, ter se pognal nad napadalca, ki sta pobegnila na motorju.