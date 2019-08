Mjanmar se vsako leto sooča z monsunskim deževjem. A tragedije, kot se je zgodila v petek, že desetletja ne pomnijo. Reševalci so še danes iskali morebitne žrtve pod tonami blata.

Zaenkrat je uradno število smrtnih žrtev 48, se pa iskanje še nadaljuje.

Po močnem deževju je v zveznih državah Mon, Karen in Kachin voda poplavila ceste in uničila mostove. Oblasti so na teren poslale tudi vojsko. Hrano bodo v predele, odrezane od sveta, dostavili helikopterji.

Narasle vode so samo v zvezni državi Mon uničile več kot 4000 hiš, v začasna zatočišča se je zateklo več kot 25.000 prebivalcev.

Po podatkih Urada ZN za koordinacijo humanitarnih zadev je moralo v zadnjih tednih zaradi poplav domove zapustiti okoli 89.000 ljudi v Mjanmaru. Številni so se kasneje sicer lahko vrnili.