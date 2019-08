V prvem primeru je 32-letnik vstopil v stanovanje in odtujil torbico z gotovino in osebnimi predmeti oškodovanca. Pri dejanju ga je oškodovanec zalotil in ga v bližini stanovanja zadržal do prihoda policije. Policisti so osumljenca pridržali za čas, potreben, da se zberejo vsa obvestila. Zoper moškega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Že v petek popoldne pa je občan obvestil policijo o tatvini kovinskih izdelkov iz prostorov podjetja na Viču. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je dejanja utemeljeno osumljen 51-letni slovenski državljan. Osumljencu so odvzeli prostost, ko bodo zbrana vsa obvestila, pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

V zadnjih 48 urah so na območju Policijske uprave Ljubljana sicer obravnavali tudi nekaj vlomov v hiše in stanovanja. Pri najbolj nenavadnem vlom je za zdaj še neznani storilec iz skladišča v Šiški odtujil mesne izdelke in pijačo, pri tem pa je nastalo za okoli 2000 evrov škode.