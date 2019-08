Prva kompleta odličij na prvenstvu v Tokiu, ki bo čez eno leto prizorišče bojev na poletnih olimpijskih igrah, bodo podelili v balvanskem plezanju. Polfinale in finale v obeh konkurencah, ženski in moški, bo na sporedu v torek. V vlogi branilke naslova je 20-letna zvezdnica tega športa Janja Garnbret, ki je lani septembra na prvenstvu v Innsbrucku na balvanih pometla s konkurenco za prvi naslov svetovne prvakinje v tej disciplini.

Garnbretova, ki je bila pred prvenstvom v Tokiu v svetovnem pokalu na balvanih povsem nedosegljiva za konkurenco, dobila je vseh šest tekem, je gladko nastopila tudi v današnjih balvanskih kvalifikacijah.

Edina od vseh nastopajočih je vsakega od petih balvanskih problemov rešila v prvem poskusu ter se z najboljšim možnim dosežkom petih osvojenih vrhov smeri v petih poskusih uvrstila v naslednji krog boja za zlato kolajno.

Na startu je bilo pet Slovenk in četverica si je zagotovila polfinalni nastop. Lučka Rakovec je napredovala s sedmim dosežkom, Mia Krampl in Urška Repušič sta si z delitvijo 19. mesta zagotovili zadnji dve polfinalni vstopnici. Tik pod robom polfinala je na 21. mestu ostala Vita Lukan.

V kvalifikacijah so bile najuspešnejše Slovenke in domačinke Japonke. Obe reprezentanci bosta imeli v polfinalu balvanov po štiri predstavnice.

V ponedeljek bodo sledile še balvanske kvalifikacije za moške, v katerih bo imela slovenska vrsta štiri predstavnike. Nastopili bodo Jernej Kruder, Gregor Vezonik, Domen Škofic in Anže Peharc. Kruder je balvansko srebro osvojil leta 2014, Vezonik pa je lani na SP v balvanih priplezal do brona.

Balvanska tekma bo štela tudi za olimpijsko kombinacijo, ki bo zadnja disciplina na prvenstvu. Garnbretova je lani v Innsbrucku postala prva svetovna prvakinja v tej disciplini, ki bo tudi na olimpijskih igrah, v težavnosti pa se je morala zadovoljiti s srebrom, potem ko je na SP leta 2016 osvojila svojo prvo zlato kolajno v težavnosti.

Na olimpijskih igrah bo nastopilo 20 tekmovalcev in 20 tekmovalk. Japonci kot gostitelji imajo olimpijski mesti v ženski in moški konkurenci že zagotovljeni. Po sedem v ženski in moški konkurenci bo na voljo na prvenstvu v Tokiu, naslednjih šest vstopnic v ženski in šest v moški konkurenci bodo razdelili na posebni kvalifikacijski tekmi konec novembra oziroma v začetku decembra v Toulousu v Franciji.

Boj za preostalih pet vstopnic v vsaki od konkurenc se bo odvil prihodnje leto na petih celinskih prvenstvih, posebna komisija pa bo podelila še dve posebni olimpijski povabili, tako imenovani wild card.