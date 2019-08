Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno, popoldne bo na zahodu naraščala koprenasta oblačnost. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. V sredo bo zjutraj in dopoldne zmerno oblačno, popoldne se bo razjasnilo. Še bo vetrovno.

Vremenska slika: Oslabljena hladna fronta se pomika prek Alp in srednje Evrope. Pri tleh nad naše kraje od severovzhoda priteka nekoliko hladnejši in prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in v notranjosti Hrvaške zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno, v krajih severno od nas bo občasno rahlo deževalo. Popoldne se bo povsod zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. Jutri bo sončno in zelo vroče. Popoldne se bo v krajih zahodno od nas rahlo pooblačilo. Zvečer bo v Karnijskih Alpah možna kakšna nevihta.