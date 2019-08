Bel moški v zgodnjih dvajsetih je v soboto vkorakal v mošejo Al Noor v okolici norveške prestolnice Oslo in začel streljati. Napadalca, ki je bil oborožen z več kosi strelnega orožja, so verniki na srečo hitro obvladali, tako da mu je uspelo raniti le eno osebo, smrtnih žrtev pa njegov strelski pohod ni terjal. Je pa napadalec moril, še preden se je odpravil v mošejo. Policisti so namreč na njegovem domu našli žensko truplo.

Ekstremistični desničarski nazori

Kot je medijem pojasnil vodja tamkajšnje verske skupnosti, je napadalec ob vstopu v mošejo razbil steklena vrata in izstrelil več nabojev. Pri sebi naj bi imel dva kosa dolgocevnega orožja in pištolo, oblečen pa je bil v čelado, uniformo in neprebojni jopič. Zadel je 75-letnega vernika, ki pa jo je odnesel le z lažjimi poškodbami. Okoliščine napada je policija tudi danes še preverjala. Ob napadu naj bi bila v mošeji sicer le peščica vernikov.

Ko so se policisti podali na dom osumljenca, so v hiši našli žensko truplo. Za zdaj so norveški policisti potrdili le, da gre za napadalčevo sorodnico, več podatkov pa danes ni bilo na voljo.

Napadalca so osumili umora in poskusa umora, medtem ko napad v mošeji norveški preiskovalci obravnavajo kot poskus terorističnega dejanja. Izkazalo se je namreč, da ima napadalec ekstremistične desničarske nazore in je med drugim podpornik lika in dela Vidkuna Quislinga, norveškega politika, ki je med drugo svetovno vojno sodeloval z nemškim okupatorjem. Prav tako je napadalec sovražno naravnan proti migrantom.